Gjermani-Shqipëri: Tani mjafton vetëm vula Apostille

Pas Italisë dhe Belgjikës në muajin dhjetor dhe Gjermania filloi zbatimin e regjimit pa legalizim të dokumenteve sipas Konventës së Hagës. Ky hap u kursen qytetarëve kohë dhe shpenzime

Nisur prej modernizimit dhe garancive të rregullshmërisë së dokumenteve që lëshohen nga administrata shqiptare, Gjermania vendosi të pranojë zbatimin reciprok të regjimit pa legalizim të dokumenteve, i njohur si regjimi i Apostille-s. Nëpërmjet këtij vendimi përmirësohen ndjeshëm shërbimet ndaj qytetarëve që duhet të paraqesin dokumente në Gjermani ose anasjelltas.

Nga kjo marrëveshje përfitojnë të gjithë personat që u duhet të përdorin dokumente gjermane në Shqipëri, pra jo vetëm shtetasit shqiptarë por edhe ata gjermanë apo të tjerë.

Cili është përfitimi i qytetarëve prej kësaj marrëveshjeje?

Deri tani mes Shqipërisë dhe Gjermanisë përdorej procedura e legalizimit të dokumenteve, pra procedura e njohjes së rregullshmërisë së dokumentit të huaj. Sipas kësaj procedure duhej që dokumentet me parë të certifikoheshin tek autoritetet gjermane e pastaj në Ambasadën e Republikës së Shqipërisë, ku diplomatët konsullorë konfirmojnë funksionarin përgjegjës dhe institucionin, përkatësisht duke vërtetuar nënshkrimin dhe vulën.

Me zbatimin e regjimit pa legalizim të dokumenteve sipas Konventës së Hagës “Për heqjen e detyrimit të legalizimit të dokumenteve zyrtare të huaja” të 5 tetorit 1961 mjafton që dokumentet thjesht të pajisen me vulën Apostille nga autoritetet gjermane dhe mund të përdoren si të tilla edhe në Shqipëri.

Aplikimi i vulës Apostille për dokumentet e huaja u kursen të interesuarve jo vetëm kohë por edhe shpenzime. “Së pari tani e tutje atyre nuk u duhet të paguajnë më tarifën e legalizimit të dokumenteve. Së dyti duke pasur parasysh kohën e gjatë dhe mbingarkesën që mbartte legalizimi i dokumenteve, si dhe shqetësimin për afatet shumë herë të kufizuara të vlefshmërisë së disa dokumenteve, tani është e dukshme se procedura shkurtohet shumë në kohë, gjë që u lehtëson ndjeshëm jetën të gjithë qytetarëve që dërgojnë për arsye të ndryshme dokumente në Shqipëri.” – tha për Deutsche Wellen Belinda Shtylla, konsulle pranë Ambasadës shqiptare në Berlin.

Ana tjetër pozitive është se në zbatim të reciprocitetit, edhe shtetasve shqiptarë që do të përdorin dokumente shqiptare në Gjermani, thjesht do t’u duhet t’i apostilojnë, pra t’i pajisin me vulën Apostille, dokumentet në Ministrinë e Jashtme në Tiranë, pa qenë më e nevojshme të kryejnë legalizime në Ambasadën e RFGj-së në Shqipëri.

Ku merret vula Apostille, që kërkohet tani nga autoritet përkatëse?

Vula Apostille merret në Shqipëri vetëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Tiranë, ndërsa në Gjermani ato që apostilojnë dokumentet, janë autoritetet kompetente të landeve. Këto autoritete janë të listuara në websitet për informimin e qytetareve (Bezirksregierung, Regierungspräsidium, Landesverwaltungsamt, Bundesverwaltungsamt apo Ministria e Brendshme dhe Landgericht, në rastin e akteve noteriale dhe gjyqësore, sqaron konsullja e Ambasadës shqiptare në Berlin.

24 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com) / DW