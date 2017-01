Mata dhe Ibrahimoviç i dhurojnë fitoren Mançester Junajtid

Manchester United ka fituar 2-0 në fushën e West Ham, duke marrë në këtë mënyrë suksesin e gjashtë radhazi në kampionatin anglez. Për më tepër, ky ka qenë rezultatit i njëmbëdhjetë radhazi pozitiv për skuadrën e Jose Mourinho-s në Premier League. Një fitore që nuk ka qenë aspak e lehtë për t’u arritur nga “Djajtë e Kuq”, të cilët mbeten në vendin e gjashtë, në renditje, në kuotën e 39 pikëve, po aq sa Tottenham i vendit të pestë, që do të presë të mërkurën në shtëpi kryesuesit e Chelsea.

Ndeshja ka nisur shumë mirë për miqtë, të cilët kanë qenë në superioritet numerik pas 15 minutash lojë, pas kartonit të kuq të marrë nga Feghouli. Pavarësisht nga kjo, Ibrahimovic me shokë nuk e kanë pasur aspak të lehtë të përfitojnë nga ky avantazh dhe, në fakt, vendasit kanë qenë më të rrezikshëm, me portierin De Gea që ka shpëtuar United nga pësimi i golit në disa raste. Gjithsesi, United ka arritur të gjejë golin në minutën e 63-të me Juan Mata, i cili ka dërguar topin në rrjetë pas një asisti të bukur nga Rashford.

Ky gol duket se ka zhbllokuar lojtarët e Mou dhe në minutën e 78-të ka ardhur edhe goli i sigurisë për miqtë, teksa autori ka qenë Zlatan Ibrahimovic, i cili është ngjitur në kuotën e 13 golave të realizuar në kampionat, vetëm një larg Diego Costa-s, që kryeson klasifikimin. Ka qenë një fitore e rëndësishme kjo për Manchester-in, duke parë se ndeshjen e ardhshme të kampionatit “Djajtë” do ta kenë në shtëpi kundër Liverpool-it të Klopp, që është vetëm pesë pikë larg në renditje.

2 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)