Ikën Agostineli, Ilir Daja trajneri i ri i Skënderbeut

Andrea Agostineli nuk është më trajneri i Skënderbeut. Dy humbjet e njëpasnjëshme të pësuara në dy javët e fundit të kampionait respektivisht kundër Kukësit dhe Partizanit nuk kanë kaluar pa pasoja për trajnerin italian, i cili i ka lënë kampionët në fuqi të kampionatit shqiptar në vendin e tretë të renditjes, tri pikë larg Partizanit të vendit të dytë dhe katër larg Kukësit kryesues. Vendin e tij do ta marrë ish-trajneri i Tiranës Ilir Daja, i cili është shkarkuar nga bardheblutë nëntorin e kaluar.

Skënderbeu e ka mbyllur 2016-ën me një humbje djegëse të pësuar me përmbysje kundër Partizanit të Starovës. Një takim që ka pasur si protagonist kryesor Ekuban, me sulmuesin që ka ndihmuar ekipin e tij të përmbyse korçarët me një dygolësh, duke neutralizuar në këtë mënyrë avantazhin e krijuar nga vendasit me Xhejms. Një rezultat ky që i ka dhënë Partizanit vendin e dytë të klasifikimit, madje duke e afruar vetëm 1 pikë larg kreut, të mbajtur ekskluzivisht nga Kukësi, i shpallur kampion dimri. Ndërkohë zyrtarizimi i Ilir Dajës si trajneri i ri i Skënderbeut do të bëhet më datën 4 janar, ndërsa trajneri do të ketë një rrogë prej 4.500 eurosh dhe ndihmësi i tij do të jetë Ard Mema.

2 janar 2016 (gazeta-Shqip.com)