Euro barazim me dollarin? Çmimi i parashikuesve të tregjeve për 2017-ën

Tregjet që u hapën këto ditë të para të 2017-es treguan për një rritje të euros. Megjithatë jo çdo herë, dita e mirë duket që në mëngjes.

Kjo ndjesi është përjetuar edhe në Shqipëri pasi, gjatë fundit të vitit, euro dhe dollari shkuan drejt të njëjtës vlerë kundrejt lekut. Në raportin e fundit të bankës qëndrore diferenca mes të dyjave ishte vetëm dicka më shuëm se 5 lekë.

Shkaqet e brendshme mbeten faktorë bazë për ecurinë e euros në Shqipëri. Por ato të jashtëm duket se do të jenë më të fortë, sepse janë shumë poltikë, por edhe mjaft historik për të ardhmen e Shteteve te Bashkuara dhe Europës.

Për të shuar kurizoitetin e tregjeve dy ngjarjet me të shpejta që do të përcaktojnë kursin euro- dollar do të jenë politika monetare qe do të ndjeke Banka Qendrore europiane dhe, nga përtej Atlantikut, sesi do të jenë treguesit e puënsimit dhe rritjes ekonomike në SHtetet e bashkuara.

Por ato që do të jenë më përcaktuese janë gjarjet politike. Për analistët fjalimi që do të mbaje Donald Trump në 20 janar, kur të bëjë betimin si presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara, do të jetë një ngjarje që nuk kalon pa shenja, pasi më herët, ai ka folur për rishikim të marrveshjeve që do lëvizin tregjet dhe aleancat ekonomike.

Për Europen ky është vit elektoral që do të mbërthejnë tregjet që në mesin e marsit, kur të zhvillohen zgjedhjet në Gjermani dhe të vendoset për fatin e Angela Merkel. Ndërkohë, e hapur eshte edhe çështja Brexit, megjithëse Teresa May është munduar ta shtyje kohën e rishikimit të marrëveshjeve me Bashkimin Europian. Por kjo nuk e dëmton euron.

Në cdo kohë kërcënim mbeten kriza e bankave në Itali dhe kriza a gjatë e borxheve greke. Por çfarë do të thotë kjo për investitorët? Është një vit sfidash historike që kalon përmes zgjedhjeve dhe Brexit. Shqiëpria është e vogël po jo aq sa për të mos u ndikuar nga këto ngjarje. Prandaj, syte dhe veshët janë katër për të parë se çfarë ndodh jashtë oborrit tonë.



2 janar 2016 (gazeta-Shqip.com)