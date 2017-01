Elbasan, kundërshtuan policinë; 2 në pranga; 3 procedohen në gjendje të lirë   

Kundërshtojnë me forcë punonjësit e Policisë së Elbasanit, arrestohen në flagrancë dy shtetas, procedohen në gjëndje të lire tre të tjerë. Specialitët për Krimet, në Komisariatin e Policisë Elbasan, bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit Adi Hoxholli, 24 vjeç banues në Elbasan.

Arrestimi i tij u bë pasi dyshohet të ketë kundërshtuar me forcë punonjësit e Patrullës së Përgjithshme të Komisariatit të Policisë Elbasan. Gjithashtu u referuan materialet hetimore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Elbasan për shtetasit A.T, 24 vjeç , E.T, 26 vjeç A.N, 28 vjeç, të tre banues në Elbasan Këta shtetas, në lagjen “Haxhias dyshohen” të kenë kundështuar me forcë Patrullën e Përgjithshme, për ta penguar në kryerjen e detyrës sipas ligjit.

Materialet i kaluan Prokurorisë Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën penale “Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik”. Arrestimi i dytë për të njëjtin motiv është bërë në në Komisariatin e Policisë Librazhd, kun ë pranga shtetasi Albert Zeneli, 37 vjeç, banues në fshatin Dardhë, Librazhd.

Ky shtetas, u arrestua nga efektivat e policisë, pasi në gjëndje të dehur në ambientet e Komisariatit të Policisë Librazhd dyshohet të ketë kundërshtuarme forcë punonjësit e policisë së rendit publik. Materialet i kaluan Prokurorisë Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën penale “Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik” dhe ‘’Mosbindja ndaj urdhërit të punonjësit të policisë së rendit publik’’ .

2 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)