Ben Blushi, një urim special kundërshtarëve

Kryetar i partisë LIBRA, Ben Blushi, ndryshe nga ç’ka ndodh rëndom në ditë festash ka zgjedhur të urojë kundërshtarët e tij politikë me rastin e Vitit të Ri.

Kam një urim special për gjithë ata që këtë Vit e harxhuan duke u marrë me njeriun dhe jo me idenë. Ideja shkon më larg se njeriu dhe njeriu që shkon pas idesë ecën me larg se njeriu që shkon pas njeriut! Megjithatë duke e ditur se do bëni të njejtën gjë edhe gjatë Vitit te Ri dua t’ju uroj! Urime kundërshtarë. Takohemi Vitin tjetër kur do jeni më pak dhe shumë më te pasur me ide të varfëria! Ju pres!

1 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)