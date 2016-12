Vrasja e ambasadorit grek në Brazil, ndalohet gruaja dhe i dashuri

Një oficer policie në Brazil pranoi se ka vrarë ambasadorin grek, i nxitur nga bashkëshortja e diplomatit, me të cilën kishte një lidhje jashtëmartesore.

Bashkëshortja e tij, 40-vjeçarja Fransua, nëna e vajzës së tyre 10-vjeçare është arrestuar gjithashtu për vrasjen. I dashuri i saj, polici 29-vjeçar Sergio Moreira rrëfeu krimin.

Ai tha se e vrau ambasadorin me thikë në shtëpinë e çiftit në Nova Iguasu. Hetuesit besojnë se që të dy e planifikuan krimin disa ditë më parë. Së bashku me ata, u ndalua edhe kushëriri i vrasësit që me premtimin e 25 mijë dollarëve kishte ndihmuar të largonin trupin nga shtëpia dhe ta linte në makinën e djegur ku u gjet diplomatik grek.

31 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)