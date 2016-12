Itali, 58 vjet pa patentë, ndalohet dhe gjobitet 76-vjeçari

Ka drejtuar për 58 vjet pa pasur dhe dhënë asnjëherë provimin për marrjen e patentës. Dhe nëse nuk do të ishte kapur nga një kontroll i Policisë Rrugore me sistemin “targa sistem”, do të kishte vijuar të qëndronte ulur mbi timon pa dokumentin përkatës në xhep.

Protagonist i çështjes është një 76-vjeçar nga Missano Adriatico në Rimini të Italisë, i cili tani duhet të paguajë një gjobë prej 5 mijë eurosh.

Shkelësi i ligjit është ndaluar nga një patrullë policie e Riminit, të cilët kanë vërejtur mungesën e siguracionit të makinës, një tip “Fiat Panda” i vjetër përmes “targa sistem”, pastaj i vendosur nën sekuestro.

76-vjeçari i lindur në vitin 1940, duhej ta kishte dhënë provimin e patentës në vitin 1958. Ja si e shpjegon ai këtë rast sa kurioz, aq edhe të pabesueshë: “Nuk e kam dhënë asnjëherë provimin. Duket e çuditshme, por kështu ka ndodhur. Arsyen nuk di ta them as unë. Gjatë gjithë këtyre viteve nuk jam kontrolluar asnjëherë nga policia deri në ditën që ndaluan dhe më kërkuan patentën”, – tha ai.

31 dhjetort 2016 (gazeta-Shqip.com)