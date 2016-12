Kërcënimi me jetë i ish-kryebashkiakut të Leskovikut, PD: Akt kriminal me sfond politik

Kërcënimi me jetë i ish-kryebashkiakut të Leskovikut, PD: Akt kriminal me sfond...

Partia Demokratike dënon kërcënimin me jetë të ish-kryetarit të Bashkisë, Leskovik, Fatmir Guda. Përmes një njoftimi të shpërndarë për mediat, PD e cilëson këtë një akt kriminal qartazi me sfond politik dhe me nxitjen e zv-kryeministrit, Niko Peleshi.

“Zoti Guda një anëtar dhe aktivist i Partisë Demokratike, mori kërcënime të përsëritura gjatë fushatës së fundit zgjedhore në Kolonjë, por kulmi arriti dy ditë më parë kur bandat e lidhura me pushtetin i vendosën pistoletën në kokë.

Partia Demokratike i kërkon Prokurorisë të hetojë me shpejtësi këtë rast të rëndë, këtë kërcënim kriminal dhe të nxjerrë para ligjit bandat e Peleshit”, thuhet në njoftimin e PD

