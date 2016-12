Festa në acar, nata e vitit të ri me temperatura deri në -10 gradë Celsius

Nata e ndërrimit të viteve do të jetë me temperatura të ftohta dhe ngricë të cilat do të vijojnë edhe në ditet e para të vitit 2017. Meteorologët parashikojne që në datën 31 temperaturat do të shënojnë -10 gradë celcius në zonat malore dhe deri në -8 në zonat e ulëta dhe bregdet.

“Orët e para të vitit 2017 do të karakterizohen nga një mot i kthjellët por i ftohtë si pasojë e rrymave të ftohta arktike që kanë prekur Europën Lindore, Ballkanin dhe vendin tonë. Qytetet me temperatura të ulëta do të jenë Korça, Peshkopia dhe Kukësi deri në-10 gradë Celcius. Edhe në zonat e ulëta, Tirana, Berati, Gjirokastra, do të shënojnë temperatura -2 deri në -8 gradë Celcius. Në fillimin e javës pritet të ketë një rritje të lehtë të temperaturave ”, thotë meteorologia Rezarta Xhakollari.

Dita e tretë e vitit është parashikuar me reshje bore në verilindje dhe juglindje të vendit. Temperaturat pritet të pësojnë një rritje të lehtë në mesin e javës ndërsa në fundjavën e parë të vitit 2017 rikthehen temperaturat e ftohta në vlera negative në të gjithë vendin tonë.

30 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)