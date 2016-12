Elton John nuk ka mundur të mbajë dot lotët gjatë koncertit kushtuar yllit të muzikës pop dhe mikut të tij, George Michale që ndërroi jetë ditën e krishtlindjeve.

Gjatë koncertit të mbajtur ne Las Vegas, Elton John këndoi “Don’t Let the Sun Go Doën on me” duke pasur prapa shpinës së tij në fotografi gjigante të këngëtarit të ndjerë.

30 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)