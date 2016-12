Dhurata Dora hyn në “Top 50” me “Veç ty”

Pas një pauze të shkurtër muzikore, Dhurata Dora është rikthyer në tregun muzikor, jo me një por me dy këngë të reja. Rreth një muaj më parë, Dhurata publikoi projektin e saj të titulluar “Veç ty”, i cili ndryshe nga herët e tjera ka ardhur me tekst të vetë artistes ndërsa për muzikën është kujdesur “Cricket”.

Ndërkohë që ka rreth 4 javë që ka dalë në treg, vetëm këtë javë ajo ka mundur të jetë pjesë e klasifikimit të 50 këngëve më të bukura të muzikës moderne shqiptare. “Veç ty” jo vetëm është futur në këtë klasifikimi por ajo ka arritur të pozicionohet mjaft mirë, duke u renditur në vendin e 16-të.

Ndërkohë rreth 4 ditë më parë, Dhurata ka nxjerrë një tjetër këngë të re, e cila menjëherë ka rezultuar e pëlqyer nga publiku shqiptar. Nëse ky projekt muzikor do të jetë pjesë e “The Top List”, kjo do të zbulohet të dielën në mesditë në programin “The Top List”, Top Awards.

30 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)