Vendimi i KQZ-së, Selami: Do ta ankimoj në Kushtetuese

Deputeti i LSI-së Shkëlqim Selami ka reaguar pas vendimit të KQZ-së për ndërprerjen e mandatit pas kërkesës së Prokurorisë së Përgjithshme mbi ligjin e dekriminalizimit.

Selami pretendon që çështja të shihej me themel. Deputeti i mazhorancës thekson se do ta ankimojë vendimin në Gjykatë, pasi nuk ka bërë asnjë gjë të vetme.

“Prisja nga KQZ ta shihte çështjen ne themel. Megjithatë nuk e paragjykoj vendimin e tyre. Po marrim masat për ta ankimuar në Gjykatën Kushtetuese dhe shkallët e tjera të gjyqësorit. Po penalizohet një njeri që s’ka bërë asgjë të vetme. Ne do merremi me hapat e tjerë ligjore. Brenda 5 ditëve do bëhet ankimi, mund ta çojmë edhe nesër”- tha Selami.

29 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)