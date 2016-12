Topalli: Ka shumë deputetë të tjerë me të shkuar të dyshimtë

Ish-kryetarja e Kuvendit, Jozefina Topalli ka reaguar sot për vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që u hoqi mandatin deputetëve Dashmir Tahiri dhe Shkëlqim Selami.

Në një koment në “Facebook”, Topalli thotë se vendimi i KQZ është i vonuar dhe vjen nga presioni i ndërkombëtarë. Gjithashtu, Topalli shprehet se në Kuvend dhe në administratë ka ende politikanë më të kaluar të dyshimtë.

Postimi i plotë

Vendimi i sotëm për dekriminalizimin shume i vonuar, vjen nga presioni nderkombetar dhe jo nga vullneti politik qeveritar.

Ky vendim është mesazh serioz për krerët e forcave politike qe vendosin listat e deputeteve .

Ne Kuvend dhe ne administrate ka shume te tjerë me një te kaluar shume me te dyshimte.

Kur filloi beteja per ate qe me vone u quajt dekriminalizim, kishte vetem 2-3 zera qe permendnin emra ne Kuvend. Te tjeret ne ate kohe ne rastin me te mire heshtnin.

29 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)