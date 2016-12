Rama mbledh përsëri liderët shqiptarë të Maqedonisë, iu ofron platformë

Pas dhjetë ditë takimi me kryeministrin shqiptar, Edi Rama, liderët politikë shqiptarë në Maqedoni pritet të udhëtojnë përsëri në Tiranë për një takim me Edi Ramën, informon Zhurnal.

Ndërkohë që në anën tjetër mediat theksojnë se me këtë rast Rama liderëve shqiptarë do ju ofrojë një dokument me platformë dhe kërkesa të cilat duhet partitë shqiptare ta shtrojnë në tavolinën e bisedimeve me palën maqedonase.

Kryeministri Rama sot duhet të takohet me Ahmetin, Kasamin, Selën dhe Thacin ndërkohë që Rama pritet të angazhohet maksimalisht në bashkimin e faktorit shqiptarë në Maqedoni.

29 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)