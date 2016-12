Horoskopi-29 dhjetor 2016

DASHI

Edhe pse keni shume pune ditet e fundit te vitit, jeni shume te kenaqur dhe te permbushur me veten keshtu qe nuk do te lodheni fare.

DASHI

Edhe pse keni shume pune ditet e fundit te vitit, jeni shume te kenaqur dhe te permbushur me veten keshtu qe nuk do te lodheni fare.

DEMI

Nje dite e ndare ne dy pjese, nga njera ane dashuria si mendim fiks dhe me pas impenjimet familjare qe nuk ju lene te qete deri sa ti mbyllni.

BINJAKET

Nese jeni ne udhetim dhe larg rutines se perditshme gjerat do te shkojne me se miri ne raportin ne cift. Dialogu nuk do te mungoje.

GAFORRJA

Ne ekuiliber perfekt dashuria dhe puna jane gjithmone ne sintoni me njera tjetren gjate dites se sotme. Do te jeni ne humor te mire sot.

LUANI

Edhe pse jane dite pushimesh puna eshte ne plan te pare per ju. Kur te tjeret pushojne ju jeni teper te ngarkuar me ate qe duhet te mbaroni.

VIRGJERESHA

Nuk ka nevoje per fjale sot per tju treguar personave te afert se sa shume I doni. Gjestet tuaja do te prekin kedo qe do te jete present.

PESHORJA

Edhe pse paraditja do te shkoje mire dhe qete pasdite do te keni situata te caktuara qe do tju prishin humorin dhe do te reagoni keq.

AKREPI

Ka shume nga ju qe po mendojne te dalin te jetojne me vete. Ky fillim viti do te jete I mbare ne mjaft projekte te reja qe keni ndermarre.

SHIGJETARI

Pervecse keni fituar shume kete periudhe po aq keni shpenzuar. Ne pergjithsi jeni armiq te lekut dhe nuk dini ta ruani ate.

BRICJAPI

Sot eshte nje dite e bukur dhe mjaft produktive per te gjithe ju qe jeni te lidhur me librat, artin dhe cdo gje kreative.

UJORI

Nuk jeni shume te qete sot kjo per shkak te ngarkeses se madhe qe keni ne pune. Doni te mbyllni cdo gje ne kohe per te nisur pushimet.

PESHQIT

Dita do te nise me nervozizem dhe tension. Do te rregullohet gjithcka gjate pasdites sepse do te jeni me te qete.