Heqja e mandatit, Dashamir Tahiri: Vendim politik për të më dëmtuar mua dhe opozitën

Ish-deputeti i PDIU, Dashamir Tahiri ka reaguar pas vendimit të KQZ për heqjen e mandatit të tij duke e cilësuar këtë një vendim politik me qëllim dëmtimin e tij dhe të opozitës. përmes një postimi në faqen e vet zyrtare në Facebook Tahiri shprehet se në vendimin e KQZ nuk ka asnjë element te ligjit per të bërë të pavlershëm mandatin e tij.

“Që ne fillim të këtij procesi është parë qëndrimi politik. Mazhoranca ne KQZ nuk kane respektuar ligjin por kanë marre vendim politik per te me demtuar mua dhe opoziten si dhe per te vendosur baraspesha te papranueshme ne kete proces. Sfidoj këdo prej anëtareve te KQZ qe kane sadopak integritet personal dhe profesional qe te me gjejnë vetëm nje element te ligjit per te ber te pavlershem mandatin tim.

Kjo eshtë një beteje qe me shume se politike ka te bej me dinjitetin personal te votuesve te Vlores dhe komunitetit çam që më ka mbështetur per te cilen detyrohem ta ndjek këtë çështje deri ne fund ne rruge ligjore per te zbardhur te verteten. Mandati im nuk eshte i KQZ dhe as i lojërave politike por i votuesve te Vlores.

29 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)