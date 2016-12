Duterte befason: Dikur kam hedhur nga helikopteri një person!

Presidenti i Filipineve, Rodrigo Dutere, i ka kërcënuar zyrtarët e korruptuar qeveritarë se do t’i hedhë nga helikopteri midis qiellit, duke paralajmëruar se një gjë të tillë e kishte bërë dikur dhe se nuk ka dyshim se do ta bënte prapë.

Dikur ish-prokuror me temperament dhe i ashpër, Duterte ka treguar se kishte hedhur nga helikopteri një kinez të dyshuar për përdhunim dhe vrasje.

“Nëse jeni i korruptuar, do t’ju ngre zvarrë me helikopter në Manila dhe do t’ju hedh prej andej. E kam bërë më parë, pse mos ta bëj prapë?”, ka thënë Duterte gjatë një fjalimi para familjeve të viktimave të një tajfuni.

29 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)