Durrës, dënohet me 35 vjet burg 26-vjeçari që vrau të atin

Gjykata e krimeve të Rënda ka dënuar me 35 vjet burg Arban Djaloshin, 26 vjeç, i akuzuar për vrasjen e babait të tij, Mirosh Djaloshi, 54 vjeç, një ngjarje e ndodhur në 18 mars të këtij viti në fshatin Shkallë në Durrës.

Gjykata ka dënuar me 3 vjet po ashtu edhe nënën e autorit, Bardhe Djaloshi, e cila ka ndihmuar të birin të fshihet, si dhe vëllain e tij Flavio Djaloshi, i cili akuzohet për mos kallëzim të krimit.

Në fakt, 26-vjeçari Arban Djaloshi ka pranuar se i vetëm vrau të atin, Miroshin, sepse ai i kishte kujtuar një vjedhje të largët dhe e kishte quajtur hajdut. Më shumë se dy muaj kohë iu desh policisë dhe Prokurorisë të Durrësit për të zbuluar se Mirosh Djaloshin, kryeplakun e fshatit Shkallë e kishte vrarë gruaja dhe dy djemtë, pasi 54-vjeçari i alkoolizuar ushtronte dhunë ndaj tyre.

Trupi i pajetë u gjet nga familjarët dhe nga hetimet e para rezultoi se atë e kishin goditur me sende të forta në kokë. Nga të dhënat paraprake asokohe u mësua se viktima është goditur me mjete të forta në kokë, të cilat i kanë shkaktuar vdekjen, por nuk është arritur të gjendet arma e krimit. Po ashtu, në vendin e ngjarjes është vënë re që kufoma është transportuar nga një vend në tjetrin, kështu që kanë lindur dyshimet e forta se mund të jetë edhe një krim familjar. Në dorë i është gjetur një sfurk, çka lë dyshime se ka pasur një përleshje mes tij dhe autorit.

Përleshja dhe vrasja

Nga deklarimet e familjarëve të viktimës ka rezultuar se Mirosh Djaloshi ka qenë përdorues i pijeve alkoolike. Më datë 17.03.2016, ai ka konsumuar alkool në banesën e tij dhe në lokale të fshatit. Është kthyer përsëri në banesën e tij dhe rreth orës 19.00 ka dalë nga banesa, duke u thënë pjesëtarëve të familjes që po dilte. Ai nuk u ka treguar se ku do të shkonte dhe telefonin e kishte lënë në banesën e tij. Nga deklarimet e familjarëve ka rezultuar se viktima nuk ka pasur asnjë konflikt me asnjë shtetas, por ka qenë konsumator i pijeve alkoolike. Dyshohet se ai ka pasur konflikte me pjesëtarët e familjes së tij dhe konkretisht me bashkëshorten e me djalin e madh, Arban Djaloshi, për shkak të pijes alkoolike. Ndërkaq, prokurori Drini Pali, në raportin hetimor bëri me dije se Arban Djaloshi, djali i madh i viktimës është zgjuar rreth orës 1:00 të mëngjesit për të shkuar në tualetin e shtëpisë që gjendet jashtë shtëpisë. Në atë moment ka ndier kollën e të atit, i cili sapo ishte kthyer nga lokali ku kishte pirë raki. Më pas babai i ka thënë djalit, “ç’bën ore hajdut i m… jashtë” duke e ofenduar. Djali ka marrë një dru frashëri, ndërsa babai ka rrëmbyer sfurkun që mblidhte barin. Ata janë përleshur me njëri-tjetrin në rrugicën e shtëpisë. Më pas 26-vjeçari e ka qëlluar dy herë me dru në kokë të atin dhe ka shkuar të flejë. Në mëngjes në orën 05:30, nëna e djemve është alarmuar që nuk ka i ka ardhur burri në shtëpi, dhe i ka kërkuar djalit të madh të shkojë të gjejë të atin. Djali ka dalë dhe ka lajmëruar vrasjen e të atit. Për asnjë moment gruaja dhe djali i vogël nuk e kanë pranuar bashkautorësinë në krim, ndërsa vrasja është marrë përsipër nga 26-vjeçari.

29 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)