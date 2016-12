Basha: Ndarja e politikës me krimin sapo ka filluar

Pas vendimit të KQZ-së për t’i hequr mandatin deputetëve Dashamir Tahiri, Shkëlqim Selami dhe kryebashkiakut të Kavajës Elvis Rroshi, ka ardhur dhe qëndrimi i kreut të Partisë Demokratike. Në një postim në Fb, Basha thotë se ndarja e politikes me krimin sapo ka filluar.

“Për të gjithë shqiptarët e ndershëm kjo është një fitore e shumëpritur. Beteja është e gjatë dhe e vështirë, sepse krimi ka mbrojtje dhe mbështetje qeveritare”, shkruan Basha.

Kreu i opozitës siguron se “asgjë nuk do të na ndalë nga kjo rrugë që na ndan me të keqen dhe që do të ndryshojë Shqiperinë duke ndryshuar nga rrënjet politikën”.

29 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)