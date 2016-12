Emigrantët po largohen vullnetarisht nga Gjermania, kryesojnë shqiptarët

Më shumë se 55 mijë emigrantë, të cilëve iu është refuzuar kërkesa për azil, janë larguar vullnetarisht nga Gjermania në vitin 2016, 20 mijë më shumë se numri i azilkërkuesve që u larguan në vitin 2015, kanë bërë me dije autoritetet gjermane këtë të mërkurë.

“Ky është një numër shumë i madh në krahasim me një vit më parë”, bëri me dije zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Harald Neymanns, i cili tha sot se financimi i përgjithshëm i miratuar për kthimin e emigrantëve këtë vit ishte 21.5 milionë euro. Sipas tij, për vitin 2017, qeveria do të vërë në dispozicion një fond prej 150 mln eurosh për të inkurajuar kthimin vullnetar të emigrantëve në vendet e tyre të origjinës.

Sipas të dhënave, shumica e atyre që kanë vendosur të kthehen vullnetarisht në vendlindje për vitin 2016 janë nga Shqipëria, Serbia, Iraku, Kosova, Afganistani, Irani etj. Për emigrantët që largohen vullnetarisht jepen një ndihmë financiare deri në 3 mijë euro, që supozohet t’i ndihmojë këta persona të gjejnë një punë në vendin e tyre.

Gjatë vitit të shkuar, në Gjermani hynë rreth 890 mijë emigrantë.

28 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)