Ndotja nga automjetet, propozimi: Jo makinë para vitit 2005

Rreth 60% e ndotjes në rang vendi vjen si pasojë e automjeteve. Mosha mesatare e makinave që qarkullojnë aktualisht në Shqipëri është nga 15 në 20-vjeçarë.

Sipas këtij propozimi, që nuk ka marrë ende formë përfundimtare, për flotën e automjeteve në vend, makinat e standardeve Euro 0, Euro 1 dhe Euro 2 duhet të përshtaten në parametrat minimalisht Euro 3, Euro 4 ose Euro 5.

Euro 0. Viti i prodhimit 1985-1992

Euro 1. Viti i prodhimit 1992-1996

Euro 2. Viti i prodhimit 1996-2000

Euro 3. Viti i prodhimit 2000-2005

Euro 4. Viti i prodhimit 2005-2008

Euro 5. Viti i prodhimit 2008-2016

Janë të paktën 100 mijë automjete që duhen përshtatur ose nxjerrë nga qarkullimi. Ndërsa sa i përket importit, nuk do të lejohen të hyjnë në vend makina poshtë standardit Euro 4.

Zotëruesve të makinave aktuale do t’u lihet një periudhë prej 6 muaj deri në 1 vit për përshtatjen e parametrave të emetimit të gazërave, ndërsa për importin kjo periudhë do të jetë deri në 3 muaj.

Standardit të ri do t’i përshtaten edhe rregullat e kolaudimit. Sipas Ministrisë së Mjedisit, këto masa mund të ulin me trefish nivelin e ndotjes në vend. Por sa do t’i kushtojë qytetarëve e gjithë kjo?

“Fillon nga 200 euro, 300 euro, varet pasi me kalimin e viteve. Rriten gradualisht edhe çmimet për marmidën katalitike. Ndërkohë, për makinat mbi 20-vjeçare do të thotë të bësh një investim prej 1.000 euro. Ka elementë që mund të reduktojnë ndjeshëm ndotjen, ka edhe elementë që mund të kërkojnë ndërhyrje më të rëndësishme në motor, që janë më të vështira për tu arritur”, thotë specialisti Eno Zeneli.

Për të kthyer një makinë 20-vjeçare, që kushton maksimalisht 1.500 euro, në standardet e kërkuara nga Ministria e Mjedisit kushton 300 deri në 1.000 euro.

Duke patur parasysh edhe faktin se kjo makinë e ka kryer ciklin e saj, mund të jetë më e ekonomike ta zëvendësosh me një Euro 4.

27 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com) / Top Channel