Frikë nga hakmarrja e ISIS-it, Italia shton masat e sigurisë

I kaloi Krishtlindjet në shtëpi, me prindërit Christian Movio, polici, i cili së bashku me shokun e tij Luca Scata ka ndaluar terroristin e Berlinit. Ai mbeti i plagosur me armë zjarri në shpatull, por nuk kërkon të portretizohet si një hero: “Bëra detyrën time”, – thotë. Dhe kolegëve që e zëvendësuan, i falënderon: “Duhej të isha në detyrë për Krishtlindje”. Në shtëpinë e tij në Udine, Movio ka kaluar Krishtlindjet me mamanë Daniela dhe babanë Giovanni.

Nuk ndihet aspak një hero, ka kryer detyrën që i kanë mësuar në Akademi dhe arriti të mbijetojë nga një shkëmbim zjarri me një terrorist. Për atë natë nuk thotë asgjë, duhet të tregojë versionin e tij para gjykatësve që po hetojnë.

Ndërkohë rritet niveli i alarmit në Itali për frikën e ndonjë hakmarrjeje të mundshme nga ana e ISIS-it dhe ministria e Brendshme ka nxjerrë në terren forca shtesë. Tashmë policët italianë mund të jenë një objektiv i ri i terroristëve, pak a shumë siç ka ndodhur në Francë. “Është hera e parë që një terrorist vritet në Itali, dhe sigurisht që uniforma është bërë shënjestra e privilegjuar e tyre. Ne jemi pasqyra e shtetit”, – thotë Maurizio Vallone, shefi i Shërbimit të Kontrollit të Territorit në Departamentin e Sigurisë Publike.

Ministria ka nxjerrë në terren më shumë njerëz dhe mjete në dispozicion: më shumë se 1.800 agjentë dhe 400 makina më shumë në ditë për një shpenzim që i kalon 100 milionë eurot në muaj. Për të garantuar sigurinë, do të zbresin në rrugë Njësitë Operative Antiterrorizëm. “Bëhet fjalë për patrulla të stërvitura dhe që lëvizin me makina të blinduara me armë të kalibrit të saktë. Janë gjithnjë në rrugë dhe ndërhyjnë në rast emergjence”, – vijon Vallone.

“Prania e uniformave të policisë në rrugë shërben për të siguruar qytetarët dhe shton përqindjen e sigurisë. Ndërkohë, mendojmë se prania e tyre në rrugë është një mjet për të tërhequr kërcënimin dhe për ta hequr nga qytetari i pambrojtur”, – thekson ai.

27 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)