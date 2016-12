Tentuan të vrasin të riun në Lezhë, arrestohen 2 vëllezërit

Policia e Lezhës ka bërë arrestimin e dy vëllezërve nga Shkodra të shpallur në kërkim për tentativë vrasje dhe armëmbajtje pa leje.

Mësohet se janë arrestuar shtetasit Mirsad Suti (Dekovi), 28 vjeç dhe Avni Dekovi, 32 vjeç. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimet datë 14.07.2016 ka caktuar ndaj tyre masën e sigurisë “arrest në burg”, për veprat penale “Vrasje me paramendim” e mbetur në tentativë kryer në bashkëpunim’ dhe “Prodhim dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”.

Këta shtetas në bashkëpunim me njëri-tjetrin, me datë 23.05.2016 , kanë tentuar të vrasin me armë zjarri shtetasin F.Gjoka në qytetin e Lezhës, duke e lënë të plagosur.

Gjatë hetimeve janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, dy copa predhe të armës së zjarrit pistoletë, një makinë tip “Seat”, me targë “AA 275 NG”, në pronësi të shtetasit Mirsad Suti, një armë zjarri kallashnikov, me nr. 14190042, dy krehra me fishekë model 56 dhe një motor “Honda”, pa targë.

Materialet procedurale u referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë për veprime të mëtejshme.

25 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)