“Kryt nalt” nuk mposhtet as këtë javë

Për të tretën javë rresht “Kryt Nalt” mban kreun e 50 këngeve më të bukura të muzikës moderne shqiptare. 2po2 dhe Unikkatil bashkuan fuqitë duke sjellë një prej bashkëpunimeve më të suksesshme në treg, e cila transmeton gjithashtu një mesazh të fuqishëm.

Kjo javë ka sjellë ndryshime të shumta sa i përket renditjes së këngëve. Edhe pse 3 vendet e para mbeten ato të javës së kaluar, pjesa tjetër e projekteve muzikore ka ulje dhe ngritje të theksuara. Si kënga që është ngjitur me më shumë pozicione është kënga e Kanitës, “Don’t let me go”, e cila është ngjitur me 14 pozicione, duke u renditur në vendin e 4-t. Ndërsa kënga që ka humbur më shumë pozicione është kënga e Sant & Marly, “Ne Yo”, me 24 pozicione, duke u renditur në vendin e 45-të.

Gjatë kësaj jave në “The Top List” janë futur 8 projekte të reja muzikore duke lënë jashtë disa prej këngëve që prej një kohe të gjatë qëndronin në klasifikimin e “The Top List”, Top Awards.

Ju mund të vazhdoni të votoni të preferuarit tuaj në faqen zyrtare të “Top Awards”:topawards.top-channel.tv. Gjithashtu po në këtë adresë, mund të na sugjeroni këngët që mendoni se duhen të jenë pjesë e këtij klasifikimi.

Ky është klasifikimi zyrtar, java e 54-t e “The Top List”, Top Awards:

2po2 ft. Unikkatil – Kryt Nalt Majk – Fund Elvana Gjata ft. Capital T & 2po2 – Lejla Kanita – Don’t let me go Alban Skenderaj – Stoli i Trendafilave Janex ft. Dabo – Wannabe Stanaj – Ain’t Love Strange Besa ft. Flori – 123 Kida ft. Xhensila – Uh Baby Ledri Vula – A jena mire Getinjo ft Nikka – Njeri Gjiko – Je shku Majk – Kcen Gheto Geasy ft. Majk – Ajo Xuxi – Seven Days Dhurata Dora – Vec ty Vinz – My shqipez Butrint Imeri – E jona Paradox – Back to her Vlashent Sata – Erdhi dita Era Istrefi – Bonbon Getinjo ft. Kida – Ku je Ledri Vula ft. Flori Mumajesi – Nuk ma la Bojken Lako – Sekret Mozzik ft. Arta – Kom Dasht Elvana Gjata – Njesoj Flori Mumajesi ft. Ledri Vula – Beautiful Gillespie – Aq me ben 2po2 ft. Capital T – Kujt po i kallxon Ledri Vula – Kings Tuna – Bermuda Samanta ft. Gent Fatali – Na e dina Xhensila – High Love Alban Skenderaj – Engjell Vinz ft. Stealth – Nobody Mc Kresha & Lyrical Son ft. Ledri Vula – Hip Hop Capital T ft. Dhurata Dora – Bongo Samanta – Si Ai Ardian Bujupi & Dalool – E embel Alban Skenderaj – Duart Lart Vedat Ademi ft. J Gashi – Thirrem dashuri Ermal Fejzullahu – Ai nuk ka me t’dasht si une Ardit Cuni ft. Vesa Smolica – Jena na Ylli Limani – Pritem se po vi Sant & Marly – Ne Yo Dafina ft. Rinor – Bottles up Evi Reci – In my room Nrg Band- Mos ma le fajin Albulena Jashari – Bashke Bruno – Ajo (Reentry)

25 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)