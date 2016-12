Kim Kardashian me pirsing në buzë

Kim Kardashian zbuloi se kishte bërë një pirsing në buzë gjatë mbrëmjes së Krishtlindjeve me familjen e saj të madhe në Calabasas.

E veshur me një fustan me ngjyrë të artë në formë sirene dhe një dekolte shumë të hapur, vajza e njohur e reality show ka ndarë me fansat modifikimin më të fundit në trupin e saj.

25 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)