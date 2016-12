Goditën me gurë policët, arrestohet 50-vjeçari, në kërkim vëllai i tij

Polica e Bulqizës ka arrestuar një person dhe ka shpallur në kërkim një tjetër pasi janë konfliktuar me forcat e policisë. Burime nga policia lokale bëjë me dije se vëllezërit Bajram dhe Besim Tançi kanë goditur me gurë një punonjës policie. Ngjarja ndodhi pas një aksidenti të shënuar në qendër të qytetit, ku drejtuesi i automjetit, Bajram Tançi pas aksidentit ishte larguar vendngjarja.

“Salla operative e Komisariatit të Policisë Bulqizë, ka marrë njoftim që në unazën e qytetit Bulqizë ka ndodhur një aksident rrugor. Menjëherë shërbimet e policisë kanë shkuar në vendngjarje ku kanë konstatuar një automjet tip “Benz”, me targa AA 479 LL, të përmbysur dhe të braktisur. Nga veprimet e para të kryera është identifikuar drejtuesi i automjetit shtetasi Bajram Tançi.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Bulqizë, kanë shkuar në banesën e shtetasit Bajram Tançi, ku ky i fundit sapo ka parë policinë së bashku me vëllain e tij BesimTançi kanë kundërshtuar me forcë si dhe goditur me gurë njërin nga punonjësit e policisë duke i shkaktuar dëmtime fizike dhe më pas janë larguar me vrap. Shërbimet e policisë u janë vënë në ndjekje ku kanë kapur dhe arrestuar njerin prej vëllezërve për veprën “Kundërshtim i punojësit të policisë së rendit”, shtetasin Besim Tançi, 50 vjeç banues në Vajkal Bulqizë, i dënuar më parë për veprën penale “Armëmbajtje pa leje”.

Si dhe u shpall në kërkim vëllai tjetër që është dhe drejtuesi i automjetit shtetasi Bajram Tançi, 35 vjeç, banues në Vajkal Bulqizë për veprat penale , “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit”, “Drejtim i automjetit në gjendje të dehur apo pa dëshmi”, “Goditje për shkak të detyrës”, “Mosbindje ndaj punonjësit të policisë së rendit”, sqaron policia.

