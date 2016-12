Detajet e takimit të nesërm të Vuçiçit me Listën Srpska në Beograd

Kryeministri serb Aleksander Vuçiç nesër do të duhet të ulet në një tryezë me përfaqësuesit politikë serbë të Kosovës për të zgjidhur konfliktet mes deputetëve të Lëvizjes Socialiste dhe Listës Srpska, si dhe faktin që disa prej tyre kanë devijuar politikat e Beogradit, që ai i sheh si pasojë e faktorëve të huaj dhe shqiptar. Takimi, sipas raportimeve të mediave serbe, do të fillojë nga ora 9:00

“Disa njerëz i kanë dhënë të drejtë vetes që të punojnë diçka që është kundër interesave të Serbisë. Aty kanë qenë të përfshirë faktorë të huaj dhe natyrisht shqiptarët, ka pasur edhe gjëra tjera që unë sot nuk do të flisja”, ka thënë Vuçiç, duke.

Kryeministri serb më pas ka thënë se ka besim të plotë te lideri i Lëvizjes Socialiste, Aleksander Vulin, deputetët e së cilës parti u kthyen në Kuvend pas tre muajsh ngrirje pozitash, pas miratimit të Ligjit për Trepçën.

Aleksander Vulin ka thënë se ata deputetë të partisë së tij që nuk i përgjigjen politikave të Beogradit, mund ta llogarisin veten jashtë partisë menjëherë.

Kurse i ashtuquajturi drejtor i Zyrës për Kosovë në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriç ka thënë se veprimi i deputetëve të Lëvizjes Socialiste ka thyer unitetin e përfaqësuesve serbë në Kosovë.

Ai ka thënë se pas takimit do të jetë e qartë se: “kush mbështet politikën e shtetit të Serbisë dhe cilët grupe politike apo individë në vend të Qeverisë së Serbisë dhe Vuçiçit e njohin Isa Mustafën dhe qeverinë e tij si të tyren”.

25 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)