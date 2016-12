Top Media vazhdon me traditën e përvitshme të këngës së urimit për të gjithë shqiptarët me rastin e festave të fundvitit.

Me regji të Redi Trenit, këtë herë ajo vjen me një stil ndryshe nga vitet e shkuara dhe më familjare.

Me “It’s the most wonderful time at the year”, ju urojme gëzuar nga familja jonë e madhe!

24 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)