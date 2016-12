Telefoni, kontaktet dhe plani për arratisje; të gjitha misteret e Anis Amri

Vdekja e Anis Amri, terroristit të masakrës në tregun e Krishtlindjeve në Berlin, i vrarë në hyrje të Milanos gjatë një kontrolli të policisë, ka hapur një seri pyetjesh për të cilat hetuesit duhet të përpiqen t’i japin një përgjigje. Mes momentit të sulmit dhe hipjes së tij në një tren për Itali, ka një “boshllëk” prej katër ditësh. Dikush e ka ndihmuar të arratiset? Pse tuniziani vendosi në vijë në Milano?

Përgjigjet janë ndoshta në telefon? – Një element kyç për hetimet është celulari që viktima kishte me vete kur është ndaluar dhe që tani ndodhet në duar të Anti-terrorizimit. Telefoni kishte një kartë sim holandeze që nuk mund të pranonte thirrjet ndërkombëtare. Amri nuk mund të bënte, por as të merrte telefonata, por nga karta e memories, mund të dalin shumë elementë të rëndësishëm për të sqaruar disa mistere.

Kontaktet në Itali dhe e kaluara në jug – Arratia e tunizianit ka përfunduar në stacionin Sesto San Giovanni në hyrje të Milanos. Nuk është e qartë se çfarë bënte Amri në atë vend. Dyshohet se ai mund të ketë pasur kontakte në zonë, por nuk përjashtohet mundësia që të ketë qenë duke shkuar në jug të Italisë. Kur është ndaluar nga policia, ka thënë se është kalabrez dhe në Jug të Italisë, tuniziani ka jetuar për vite. Ajo që shton hipotezën e një zbarkimi në Kalabri, është edhe një tjetër element: pikërisht nga Sesto nisen disa autobusë që shkojnë pastaj drejt Rexhio Kalabrias.

Paratë e fshehura në pantallona – Atentatori mbante veshur tre palë pantallona njëra pas tjetrës në momentin e ndalimit dhe pastaj të ekzekutimit nga policia. Të fshehura në xhepa kishte mbi 1 mijë euro. Hetuesit dyshojnë që për të shmangur lënien e gjurmëve, kishte përfunduar tërheqjet e mundshme në bankomat për të hequr qafe të gjitha kartat e kreditit, për të mos i dhënë mundësi policisë ta arrestonte. Me para në dorë ka paguar biletën e trenit nga Franca në Milano, edhe pse ka vendosur të zbresë në Torino. Këtu, sërish me para në dorë, blen një tjetër biletë për një tren rajonal që do ta dërgonte në stacionin qendror të kryeqendrës lombarde.

Hipoteza e hakmarrjes pas viteve në burg në Itali – Mes hipotezave që asnjë nuk i ka përjashtuar deri tani, është edhe ajo që nga Sesto Giovanni, Amri kërkonte të përgatiste një tjetër masakër, këtë herë në Itali. Në videon të publikuar nga ISIS-i pas vdekjes së tij, ai kërcënon të gjithë Europën: “Do ju therim si derra”, – thotë. Nuk mund të injorohet mundësia e një plani të dytë që të hynte në aksion ndoshta në Milano. Një skenar që mund edhe të lexohet si një farë hakmarrjeje pas viteve të kaluara në burg nga Amri.

