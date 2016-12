Sislej Xhafa, jo më “klandestin” në Venecia

Artisti prezanton Kosovën në Bienalen e Venecias

Sislej Xhafa tashmë nuk do të jetë “klandestin” në Venecia. Nëse në vitin 1997, i veshur si futbollist dhe me një flamur shqiptar në shpinë dhe topin e futbollit në këmbë do të krijonte “pavionin klandestin” në edicionin e 39-të të Bienales së Venecias, do të tërhiqte jo pak vëmëndjen e kritikës, duke e quajtur këtë “ndërhyrje të ashpër” një gjetje artistike. Gjashtëmbëdhjetë më vonë Xhafa do të ishte pjesë e 13 artistëve që do të prezantonin Italinë në Bienalen e Venecias. I njohur si një artist që provokon realitetin, dhe e sheh artin si një mënyrë për të reaguar shpesh e ashpër ndaj politikës, apo gjëndjes kritike sociale në edicionin e 57-të të Bienales së Venecias, Xhafa më në fund do të prezantojë vëndin e tij Kosovën. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Shala, ka marrë një letër nga drejtori i Bordit të Bienales së Venecias, Paolo Baratta, përmes të cilës aprovohet kërkesa e ministrit që Kosova të jetë e pranishme në Edicionin e 57-të Bienales së Venecias, që do të mbahet nga muaji maj deri në nëntor të 2017-tës.

Artisti i cili do të prezantojë Kosovën në Bienale, është emri i afirmuar në skenën botërore të artit, Sislej Xhafa, ndërsa kuratore do të jetë Drejtoresha e Galerisë së Kombëtare të Arteve, Arta Agani. Ndërkaq, Komisioner i Pavijonit të Republikës së Kosovës, në edicionin e 57-të Ekspozitës Ndërkombëtare të Artit në Bienalen e Venedikut, është caktuar Valon Ibraj, si përfaqësues zyrtar i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka marrë përsipër shpenzimet për realizimin e këtij projekti, duke ndarë 150 mijë euro, përfshirë këtu edhe koordinimin e donacioneve të mundshme. “Bienalja e Venecias është një nga ngjarjet më të mëdha të artit në botë dhe prezantimi i vendit tonë në këtë organizim kulturor është një rast për promovimin e artistëve tanë dhe në njohjen e skenës sonë kulturore dhe ngritjen e mëtejme të imazhit të Kosovës në arenën ndërkombëtare”, ka thënë Shala.

Sislej Xhafa, është një nga emrat më të njohur të artit bashkëkohor, i cili së fundmi është vlerësuar me titullin Akademik Nderi i Shkollës së Arteve të Firences. Prezantimet dhe kritikat që janë shkruar për të, garantojnë një prezantim të denjë e afirmativ të Kosovës në Bienale, në paraqitjen e tretë të vendit tonë në këtë ngjarje të madhe botërore në fushën e kulturës. Përmes krijimtarisë së Xhafës synohet tërheqja e vëmendjes së publikut bazuar në reputacionin e konsiderueshëm që po e gëzon aktualisht në skenën artistike botërore.

Sislej Xhafa

Është i lindur në Pejë, 1970.Jeton në New York. Është i njohur për hetimet e tij artistike në realitetet sociale, ekonomike dhe politike lidhur me kompleksitetin e ndryshme të shoqërisë moderne. Xhafa ka gjatë viteve theksuar punën e tij artistike për tema ekonomike dhe sociale, realitetet politike, si ata ndërveprojnë me shumëllojshmëri paqëndrueshme të shoqërisë moderne. Hetimet e tij, për shembull, në fenomenet e turizmit ose ilegalitetit të detyruar të përdorin një gjuhë minimale dhe ata janë në të njëjtën kohë ironike dhe subversive, duke praktikuar me shpërfillje një gamë të gjerë të mediave, nga skulptura vizatimit, nga performancë të fotografisë.

Arta Agani

Është e lindur më 1973 në Prishtinë. Jeton dhe punon në Prishtinë. Prej Gushtit 2016 kryen funksionin e drejtoreshës së Galerisë Kombëtare të Kosovës. Ligjëron lëndën Tipografi në Akademinë Evolucion për Dizajn Komunikimi. Ajo mban titullin Magjistër i Dizajnit Grafik, prej vitit 2004, ku magjistroi tek Profesor Shyqri Nimani me temën “Haiku- Vargu dhe Vizioni” në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, ndërsa paraprakisht më 1997, diplomoi në degën e Dizajnit Grafik në po këtë Fakultet.

Më 2011 mori Certifikatën e Programit të Certifikuar Dizajn dhe Menaxhim i Ekspozitave te Universiteti Donau në Krems të Austrisë (Fakulteti për Shkencë, Kulturë dhe Ndërtimtari), Departamenti i Artit dhe Shkencës së Imazhit me ligjërata nga ekspertët ndërkombëtarë si Frank den OUDSTEN, Jorge WAGENSBERG, Brigitte FELDERER, Becky GILBERT, STEFAN IGLHAUT + GESA von GROTE, Enrique GUITART etj.

Puna e saj profesionale gjatë karrierës ngërthen fillimisht dizajnin si profesion primar, projekte artistike dhe ekspozita, por me theks të vecantë në menaxhimin e projekteve artistike dhe kurimin e disa ekspozitave. Përvoja profesionale e saj u shtua veçanërisht gjatë punës si koordinatore e projektit ndërkombëtar Artistët e së Nesërmes, për Galerinë Kombëtare të Kosovës në periudhën 2005-2010. Gjatë kësaj periudhe ajo menaxhoi projektin në fjalë ku edhe udhëhiqte procesin e produksionit dhe kurimit të ekspozitave. Projektet e fundit të saj në këtë funksion ishin: “Muzeu i Memories”, Prishtinë Dhjetor 2015; “Art in Embassies”, Ambasada Amerikane në Prishtinë Dhjetor, 2015.

