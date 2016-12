Rriten të punësuarit dhe pagat në industri, ndërtim, shërbime

Në tremujorin e tretë të këtij viti është shënuar një rritje me bazë vjetore e numrit të të punësuarve në sektorin e industrisë, ndërtimit, shërbimeve, e shoqëruar kjo dhe me rritje të pagave për punonjësit.

Të dhënat e ditura bëhen në statistikat afatshkurtra të tremujorit të tretë të INSTAT.

Ndryshimi vjetor i indeksit të numrit të të punësuarve është 7,8%. Ky ndryshim në të njëjtin tremujor të vitit 2015, ishte 7,4%.

Ndryshimi vjetor i numrit i të të punësuarve me pagesë në ndërmarrjet që operojnë në aktivitetin “Industri” (Industri nxjerrëse dhe përpunuese), shënoi një rritje 4,8%.

Ky tregues paraqitet me rritje edhe në aktivitetet “Industri përpunuese” me 7,9%, “Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë” me 4,0% dhe “Energji elektrike, gaz, avull” me 0,8%.

Në tremujorin e tretë 2016, ndryshimi vjetor i indeksit të fondit të pagave shënoi rritje prej 2,2% në “Industri”, ndryshim i cili vjen kryesisht nga rritja e këtij treguesi në aktivitetin “Industri përpunuese” me 9,0%. Aktivitetet “Energji elektrike, gaz, avull” shënoi rritje me 8,1% dhe aktiviteti “Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë” shënoi rritje me 1,6%.

Ndryshimi vjetor i indeksit të numrit të të punësuarve me pagesë në aktivitetin “Ndërtim” në tremujorin e tretë 2016 shënoi rritje me 9,5%. Rritje me 7,2% shënoi dhe indeksi i fondit të pagave krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm.

Në aktivitetin “Shërbime”, në tremujorin e tretë 2016, ka një rritje të numrit të të punësuarve me pagesë me 11,2 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Këtë rritje e kanë dhënë kryesisht aktivitetet “Agjenci udhëtimi” me 19,9 % dhe “Tregti me shumicë” me 11,Z%.

Në aktivitetin “Shërbime”, ndryshimi vjetor në tremujorin e tretë 2016, paraqet një rritje të indeksit të fondit të pagave me 12,7%, ndikuar kryesisht aktiviteti “Agjenci udhëtimit” me 24,2% dhe “Tregti me shumicë” me 20,6%.

