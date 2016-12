“Këpuca e Artë” e Superiores, duel mes të huajve

Në lojë janë ende edhe emra të tillë si Hamdi Salihi, Afrim Taku, Donjet Shkodra e Izair Emini por sipas të gjitha gjasave trofeu i golashënuesit më të mirë të kategorisë Superiore këtë sezon do të diskutohet mes futbollistëve të huaj. Parashikohet një sfidë dyshe mes kroatit Pero Pejiç dhe ganezit Caleb Ekuban por kurrsesi nga gara nuk mund të përjashtohet sulmuesi i Luftëtarit, Reginaldo që nëse vazhdon me këto ritme ka gjasa të arrijë kuotën e 20 golave në këtë sezon. Për momentin favoriti i madh për tu shpallur “Këpuca e Artë” e këtij sezoni është Pejiç edhe për faktin se e ka fituar edhe më parë këtë cmim individual. Bomberi kroat ka realizuar 11 gola për Kukësin deri tani dhe kryeson i vetëm listën e golashënuesve me 2 finalizime më shumë se Ekuban. Sulmuesi ganez i Partizanit gjithsesi nuk mbetet pas sepse falë dy finalizimeve në Korçë ndaj Skënderbeut i dha Partizanit një trepikësh jetik në garën për titullin ndërkohë që u ngjit në kuotën e 9 golave duke i rritur shanset vetes për tu shpallur kryegolashënuesi i Superiores. Kukësi dhe Partizani varen shumë nga golat e Pejiç dhe Ekuban ndërsa dy sulmuesit rivalizojnë mes tyre për golashënuesin më të mirë. Në fakt ganezi i Partizanit edhe pse pozicionohet i dyti ka shënuar 3 gola më shumë se kroati i Kukësit me aksion sepse Pejiç 5 nga 11 golat e tij i ka realizuar me penallti, ndërsa Ekuban nuk ka goditur asnjë 11-metërsh.

Ka më pak shanse se dy të parët por nga gara për bomberin e sezonit nuk mund të përjashtohet kurrsesi 26-vjecari i Luftëtarit Reginaldo Artur Faife. Në 15 takime me skuadrën gjirokastrite sulmuesi nga Mozambiku e ka dërguar në 6 raste topin në rrjetë dhe asnjë nga këto gola nuk e ka shënuar me penallti. Duke parë edhe Cv e tij me një të shkuar në kampionatin portugez te Nacional Madeira dhe Santa Clara, Reginaldo i ka të gjitha mundësitë për të zhvilluar një fazë të dytë shumë më tepër pozitive, gjithmonë nëse vazhdon të qëndrojë te Luftëtari. Për sa i përket futbollistëve shqiptarë, Afrim Taku edhe pse është vetëm një mesfushor ka bërë rolin e bomberit te Tirana gjatë kësaj periudhe duke realizuar 7 gola, ashtu si edhe Donjet Shkodra që numëron 6 rrjeta personale. Një sezon më parë Hamdi Salihi me 27 finalizimet e tij nuk kishte rivalë në garën për golashënuesin më të mirë të kampionatit, por këtë sezon shkodrani nuk ka shfaqur të njëjtin rendiment dhe ka më pak shanse për të qenë sërish ai Këpuca e Artë e Superiores.

24 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)