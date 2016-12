Julian Draxler kalon te Paris Saint Germain

Është Julian Draxler goditja e madhe e Paris Saint Germain në merkaton e Janarit. Kampionët e Francës kanë arritur marrëveshjen me drejtuesit e Wolfsburgut për kalimin e 23-vjeçarit gjerman në Parc Des Princes gjatë merkatos së Janarit. Lajmi është i konfirmuar nga një prej drejtuesve të Wolfsburgut i cili në një intervistë për gazetën gjermane Kicker ka zbuluar edhe disa nga detajet e marrëveshjes. ” Pas bisedimeve intensive e kemi mbyllur praktikisht akordin, kemi arritur marrëveshjen për transferimin e lojtarit në Paris kanë mbetur vetëm formalitetet e fundit për t’u zgjidhur”, deklaroi drejtuesi i ujqërve emri i të cilit nuk bëhet i ditur. Nga shitja e mesfushorit me tipare sulmuese, Wolfsburgu do të përfitojë një shifër të përafërt nga 40 deri në 45 milionë Euro. Përfundon në këtë mënyrë pas vetëm 1 sezoni e gjysmë aventura e Julian Draxler te skuadra nga Wolksëagen Arena me lojtarin që tashmë do të jetë pjesë e kampionëve të Francës.

24 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)