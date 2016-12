Fier, aksidentohet për vdekje 60-vjeçari

Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur paraditen e sotme në Fier. Burime nga policia bëjnë me dije se rreth orës 11:15, të paradites, në unazën e qytetit Fier, në vendin e quajtur “Autogrili”, shtetasi Vasil Latifaj, 41 vjeç, banues në Vlorë, duke drejtuar mjetin autoveturë tip “BENZ”, me targë AA 891 DL, ka përplasur shtetasin F.K 60 vjeç, banues në fshatin Mbrostar Ura, Fier, i cili po lëvizte me biçikletë.

Si pasojë e dëmtimeve të mara, shtetasi F.K ndërroi jetë në Spitalin Rajonal Fier. U shoqërua në Komisariat drejtuesi i mjetit dhe po kryen veprimet procedurale për arrestimin e tij. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkaqeve të ngjarjes.

24 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)