Bashkia e Tiranës fton qytetarët në koncertin me rastin e Krishtlindjeve, sot ora 18:00

Dhame: “Vazhdojnë festat në Tiranë”; Tenori Armando Kllogjeri: “Do kemi një atmosferë shumë të ngrohtë festive”

Me rastin e Krishtlindjeve, Bashkia e Tiranës do të organizojë një koncert të madh festiv. Në një dalje për mediat, Drejtoresha e Përgjithshme e Promovimit të Qytetit, Julinda Dhame, ftoi të gjithë qytetarët e Tiranës që të ndjekin koncertin festiv që organizohet sot në sheshin “Nënë Tereza” në orën 18:00 .

“Bashkia e Tiranës vijon me organizimet për festat dhe sot ju fton të merrni pjesë në koncertin në vigjilje të Krishtlindjeve. Në këtë koncert festiv do të marrin pjesë tenorë si, Armando Kllogjeri, Kastriot Tusha, Marjana Leka. Ju ftojmë në orën 18:00 te sheshi “Nënë Tereza”, në koncertin e organizuar për të dytin vit radhazi”, tha Dhame.

Tenori i njohur, Armando Kllogjeri përshëndeti këtë nismë të Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, ndërsa garantoi qytetarët për një atmosferë shumë të ngrohtë festive. “Një falenderim shumë i madh shkon për Bashkinë e Tiranës, për Kryetarin e Bashkisë, që me iniciativën e tij na jep mundësinë për të performuar pranë publikut në këto festa Krishtlindjesh kaq të bukura. Është hera e dytë që unë marr pjesë në këtë koncert. Koncerti do të ketë një larmi shumë të madhe performancash. Do jetë, Kastriot Tusha, Marjana Leka, balerinët, do jetë Kori i Liceut, që është përgatitur nga dirigjenti Bujar Alliu, do jetë dirigjent Bujar Llapaj. Dëshira ime është që pjesëmarrja të jetë sa më e madhe, sëbashku të ngrohemi në këtë ambient, që është pak i ftohtë jashtë, por brenda shpirtërisht mendoj se do të jetë shumë i ngrohtë”, theksoi Armando Kllogjeri.

Krahas këngëve të njohura të Krishtlindjeve, në koncertin festiv nuk do të mungojnë as perla të muzikës botërore si “New York – New York”, “You know I am no good” por edhe këngët shqiptare, si “Moj e bukura more” apo “Kur më vjen burri nga stani”. Tenori Armando Kllogjeri dhe sopranoja Majrana Leka nën shoqërinë e orkestrës së UniArteve dhe korit të Liceut Artistik do të sjellin për kryeqytetasit edhe pjesë të zgjedhura nga opera “Turondot” e Giacomo Puçini-t apo opera “La Traviata”e Giuseppe Verdit.

Atmosfera e festës do të përcillet më së miri nga kori i fëmijëve të cilët do të sjellin një kolazh të këngëve të Krishlindjeve ndërsa koncerti do të mbyllet me një video promocionale për Tiranën, por dhe urimin e kryetari të Bashkisë, Erion Veliaj për çdo qytetar të Tiranës por edhe Shqipërisë në këtë fundvit.