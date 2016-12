Zbulojnë se janë pasagjeret e vetme në avion, trajtohen si yje rroku

Tre pasagjere thanë se janë trajtuar si “yje rroku”, kur zbuluan se ishin të vetmet që fluturonin me avionin “British Airways”, i cili ka 150 vende. Laura Stevens, 34 vjeçe dhe shoqet e saj Sarah Hunt, 35 vjeçe e Laurie-Lin Waller, 33 vjeçe, kaluan në zonën e “biznes klas”, ku pinë shampanjë dhe u lejuan që të bëjnë selfie në kabinën e pilotëve. Tre vajzat ishin duke u kthyer në Mbretërinë e Bashkuar në orën 17: 20, me avionin që vinte nga Gjilbrartari për në Londër më 18 dhjetor, pasi kaluan 3 ditë pushime. Nga interneti, pasagjeret panë se fluturimi i tyre ishte shtyrë me tri orë dhe vajzat shkuan me vonesë në aeroport. Në mbërritje, ato zbuluan se pasagjerët e tjerë ishin nisur më herët me një avion tjetër.

Laura tha se kjo gjë i pëlqeu sepse me vetëm 80 paund ajo udhëtoi në zonën e biznes klas. Laura dhe Laurie, të cilat janë producentë televizioni dhe Sara një avokate, u trajtuan si persona mjaft t ë rëndësishëm. “Kjo ishte e mrekullueshme që ndodh vetëm një herë në jetë. Këtë eksperiencë nuk do ta harrojmë kurrë”, tha Laura.

23 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)