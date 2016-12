Shkodër, sekuestrohen 24 kg hashash; në pranga poseduesi

Goditet në Shkodër, një tjetër rast trafikimi lëndësh narkotike, ku janë sekuestruar 24 kg kanabis-sativa në një automjet në Pikën Kufitare Muriqan. Ndërkohë policia raporton se ka arrestuar shtetasin Islam Binjaku, 55 vjeç, banues në Tiranë (me precedentë të mëparshëm penal)

Më datë 22.12.2016 në Pikën Kufitare në Muriqan, gjatë kontrollit të ushtruar në vijën e dytë në mjetit tip “Benz” me targa AA 639 NO, me drejtues dhe pronar shtetasin e arrestuar Shërbimet e Policisë kanë dyshuar se në brendësi të mjetit mund të kishte lëndë narkotike.

Menjëherë Shërbimet e Policisë kanë ushtruar kontroll të imtësishëm dhe në pjesën e poshtme të automjetit u konstatua një shtesë, ku në brendësi të kësaj shtese u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale: 28 pako me peshë 24 kg e 150 gr lëndë narkotike e dyshuar e llojit kanabis-sativa. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Krimeve të Rënda Tiranë për veprime të mëtejshme për veprën penale “Trafikimi i narkotikëve”.

23 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)