Mbështetësit e Gedafit dorëzohen, lirohen pengjet e avionit libian

Një avion i linjës “Afriqiyah Airways” me 118 persona në bord u mor peng për 4 orë nga dy persona të paidentifikuar në Maltë pas uljes të detyruar. Pas ndëhyrjes së negociatorëve, pengmarrësit janë dorëzuar dhe të gjitha pengjet janë liruar bëjnë me dije mediat malteze.

Policia ka arrestuar të dyshuarit dhe pasagjerët, që së bashku me ekuipazhin nuk kanë pësuar asnjë lëndim. Një nga agresorët, 23 vjeç, ka thënë se është pjesë e tribusë “Toubou”, në jug të Libisë: kërkonte të formonte një pati pro-Ghedafit, në kundërshtim dhe në shkelje të asaj që parashikohet në kushtetutën e re të Libisë.

Lajmi i pengmarrjes u bë i ditur përmes një njoftimi në “Twitter” nga kryeministri maltez, Joseph Muscat. “Jam informuar për një situatë të rëndë pengmarrjeje të një avion të linjës së brendshme të Libisë drejt Maltës. Jemi gati për operacionin e sigurisë dhe të emergjencës”.

Sipas “Times of Malta”, mbulonte hapësirën ajrore nga Sebga në Tripoli dhe pengmarrësit kanë kërcënuar se do ta shpërthejnë avionin me një bombë.

Aeroporti i La Valetës ka qenë në gjendje alarmi për 2 orë me forca speciale të dislokuara. Sipas mediave lokale, avioni i marrë peng ishte një “Airbus 320”, në bordin e të cilës u dyshua se ishin dy pengmarrës.

Në bord ndodheshin 111 pasagjerë dhe 7 anëtarë të ekuipazhit, përfshirë pengmarrësit që kërcënuan se do të shpërthejnë një bombë me gjithë avionin.

I dyshuari, sipas “Times of Malta”, tha se kishte në dorë një bombë dhe se është një mbështetës i ish-liderit të Libisë, Muhamar Ghedafi. Ai ka pohuar se është i gatshëm të lirojë pasagjerët në rast se plotësohen kërkesat e tij, të cilat për momentin nuk janë bërë akoma të ditura. Duke parë situatën e emergjencës, avionët e drejtuar në La Valeta, janë urdhëruar për të devijuar udhëtimin për të zbitur në Katania të Italisë.

23 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)