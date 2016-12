Maltë, merret peng avioni libian me 118 persona në bord

Një avion i linjës “Afriqiyah Airways” me 118 persona dyshohet të jetë marrë peng nga persona të paidentifikuar në Maltë pas uljes të detyruar.

Lajmi është bërë i ditur përmes një njoftimi në “Twitter” nga kryeministri maltez, Joseph Muscat. “Jam informuar për një situatë të rëndë pengmarrjeje të një avion të linjës së brendshme të Libisë drejt Maltës. Jemi gati për operacionin e sigurisë dhe të emergjencës”.

Sipas “Times of Malta”, mbulonte hapësirën ajrore nga Sebga në Tripoli dhe pengmarrësi (dyshohet se është i vetëm) ka kërcënuar se do ta shpërthejnë avionin me një bombë.

Aeroporti i La Valetës është në gjendje alarmi me forca speciale të dislokuara dhe pritet madje ardhja e vetë kryeministrit. Sipas mediave lokale, avioni i marrë peng është një “Airbus 320”, në bordin e të cilës dyshohet se janë dy pengmarrësit, duke iu referuar informacioneve të ardhura nga aeroporti maltez që ka konfirmuar zbritjen e avionit.

Sipas mediave lokale, në bord ndodhen 111 pasagjerë dhe 7 anëtarë të ekuipazhit, një pengmarrës që kërcënon se do të shpërthejë një bombë me gjithë avionin.

I dyshuari, sipas “Times of Malta”, thotë se ka në dorë një bombë dhe se është një mbështetës i ish-liderit të Libisë, Muhamar Ghedafi. Ai ka pohuar se është i gatshëm të lirojë pasagjerët në rast se plotësohen kërkesat e tij, të cilat për momentin nuk janë bërë akoma të ditura. Duke parë situatën e emergjencës, avionët e drejtuar në La Valeta, janë urdhëruar për të devijuar udhëtimin për të zbitur në Katania të Italisë.

