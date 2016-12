Kokëdhima: Asambleja nuk më shkarkon dot nga PS-ja

Koço Kokëdhima ka folur fill pas kërkesës së disa anëtarëve të Asamblesë Kombëtare për shkarkimin e tij nga detyra e Sekretarit për Reformën Strukturore dhe Emigracionin.

Ai ka thëne se Asambleja nuk e shkarkon si anëtar dhe se do të flasë në asamble për më tepër.

I pyetur nga mediat lidhur me mbledhjen e firmave dhe kërkesën për shkarkimin e tij nga PS-ja, Kokëdhima deklaroi se Asambleja nuk mund ta shkarkojë.

“Kam bërë mungesa dhe nuk kam shkruar në mbledhjet e PS-së. Nuk jam informuar për këtë kërkesë dhe do të përgjigjem në Asamble, do të mbaj një fjalim dhe do të shpjegoj aty aktivitetin tim”, – tha konkretisht ai.

23 dhjetor 2016 (gazeta-shqip.com)