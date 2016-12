Horoskopi – 23 dhjetor 2016

DASHI

Në ambientin e punës do të përjetoni një fazë të pasur me mundësi të reja. Në aspektin afektiv partneri mund të bëjë paksa të vështirin por në fund do të bjerë në rrjetën tuaj. Kujdes!

DEMI

Duhet të jeni shumë të kujdesshëm e të matur në vendin tuaj të punës. Në aspektin afektiv duhet të evitoni të mbylleni në shtëpi pasi partneri juaj ka nevojë për të lëvizur.

BINJAKET

Duhet tu kushtoni vëmendje debateve në vendin e punës pasi mund t’ju sjellin keqkuptime me eprorët tuaj. Në aspektin afektiv do të jeni ju që të merrni iniciativën i pari e raporti juaj do të ecën mirë.

GAFORRJA

Një njohje e re do të bëjë që të ëndërroni gjatë ditës së sotme. Në ambientin e punës mund të keni avantazhe nga një situatë jo fort e këndshme. Në dashuri do të jeni pjesë e fantazisë suaj sot.

LUANI

Do të jeni sot mjaft aktivë. Në ambientin e punës përpiquni të shfrytëzoni sa më mirë mundësitë që keni përpara. Në aspektin afektiv do të rifitoni besimin e partnerit tuaj.

VIRGJERESHA

Gjatë ditës së sotme do të jeni paksa nostalgjikë, por mos u jepni shumë hapësirë mendimeve negative. Në ambientin e punës mund të merrni një rritje page sot. Në aspektin afektiv mund të merrni vendime që do të rrisin stabilitetin në raportin tuaj .

PESHORJA

Do të tregoheni më të kujdesshëm ndaj nevojave të personave që ju rrethojnë. Në ambientin e punës do të dini të përfitoni për të ecur përpara. Në aspektin afektiv do të kaloni një mbrëmje të këndshme.

AKREPI

Gjatë ditës së sotme yjet ju sugjerojnë të evitoni sa më shumë propozimet që mund t’ju bëhen sot. Në ambientin e punës kujdes të mos krijoni tensione me ata që ju rrethojnë. Në aspektin afektiv do I lini mënjanë problemet tuaja.

SHIGJETARI

Në ambientin e punës duhet të evitoni së dhëni rëndësi thashethemeve të kolegëve tuaj e të ecni përpara. Në aspektin afektiv do të kërkoni një mënyrë të re për ti treguar ndjenjat tuaja partnerit.

BRICJAPI

Do të kuptoni që dikush do ju thotë gënjeshtra e kjo do të bëjë që të dyshoni në sinqeritetin e tij. Në ambientin e punës do të ndiheni të stimuluar duke ju ofruar mjaft propozime interesante. Në aspektin afektiv do të dini sit a bindni personin që dashuroni.

UJORI

Sot do të shijoni forcën që ju japin stimujt e rinj, të cilët do t`ju ndihmojnë në realizimin e objektivave. Në punë, do të keni zotësi të përcillni humorin tuaj. Në dashuri, bëni kujdes nga njohjet e reja! Një këshillë: analizoni gjithçka!

PESHQIT

Sot intuita juaj do të jetë e adhurueshme dhe do të përfitoni për të lëvizur situatat që ju interesojnë. Në punë, sytë tuaj shohin larg dhe do të zgjedhin objektivat më të mirë për ju. Në dashuri, romantizmi juaj do të lumturojë partnerin.