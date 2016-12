Festat e fundvitit, pezullohen lejet shpërblyese për të dënuarit

Urdhri që mban firmën e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, Miklovan Kopani është i datës 20 dhjetor dhe efektet e tij do të zgjasin për një periudhë të pacaktuar, deri në një urdhër të dytë.

“Lejet e planifikuara për periudhën e fundvitit për të dënuarit, të planifikohen për vitin 2017. Lista e planifikimit me dokumentacionin përkatës për secilin të dënuar të përcillet në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve. Bordi i lejeve shpërblyese në të gjithë IEVP të informojë personat me liri të kufizuar të cilëve iu është miratuar leja mbi ndryshimin e periudhës së kësaj leje”, thuhet në urdhrin e Kopanit. Numri një i dikasterit qendror të Burgjeve, paralajmëron vartësit se nëse shkelin urdhrin do të mbajnë përgjegjësi administrative.

Pezullimi i lejeve sipas zyrtarëve të burgjeve është një masë e përkohshme, që merret për arsye sigurie si dhe për të shmangur ndonjë ngjarje të mundshme kriminale, pasi ka patur jo pak raste kur të dënuar të dalë nga burgu me leje, janë ekzekutuar nga kundërshtarët e tyre.

23 dhjetor 2016 (gazeta-shqip.com)