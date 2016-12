Sekuestrohet 23 kg hashash në Portin e Vlorës, arrestohet 30-vjeçari

Policia Kufitare e Vlorës sekuestron 23 kg lëndë narkotike e dyshuar si marijuanë, në një automjet në Portin e Vlorës.

Burimet bëjnë me dije se në Portin e Vlorës, gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin Opel-Zafira me targë AA 090 FA, Policia ka gjetur të fshehur në të një sasi me lëndë narkotike me peshë prej 23 kg, e dyshuar si marijuanë.

Lënda narkotike ishte e fshehur në pjesën e poshtme të bagazhit të këtij automjeti, e ndarë në 29 pako, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit, shtetasin Ledian Llupi, 30 vjeç, banues në Fier, për veprimet e mëtejshme të arrestimit të tij.

22 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)