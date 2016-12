Plagosja e policit, Tahiri: Autori do marrë dënimin më të ashpër ligjor

Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri ka reaguar pas plagosjes së efektivit të policisë nga një 20-vjeçar (Aldi Lleshaj), i cili grabiti sot një makinë “Porche” në aksin rrugor Lezhë-Laç.

Tahiri ka shkuar menjëherë në spital dhe prej andej i ka uruar shërim të shpejtë policit 47-vjeçar Nikolin Gjergji, i cili për fat të mirë ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

“Nikolin Gjergji u plagos me armë në krye të detyrës, fatmirësisht pa rrezik për jetën. I uroj shërim të shpejtë. Jemi të gjithë me të dhe familjen e tij. Urime kolegëve të tij për arrestimin e autorit. Mori e do marri atë që meriton, dënimin më të ashpër ligjor”, – u shpreh ministri Tahiri.

22 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)