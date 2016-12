Lezhë, grabitësi qëllon me armë policin. RENEA e plagos pas rrethimit

Një grabitje me armë ka ndodhur paraditen e sotme në autostradë afër Kryqëzimit të Arbërisë dhe gjatë ndjekjes nga policia, autori ka plagosur një efektiv në krye të detyrës. Ngjarja e rëndë është regjistruar rreth orës 09:20, të paradites ku një person i armatosur ka grabitur mjetin me targa “AA 870 II”.

Shërbimet e policisë në momentin që kanë marrë njoftimin, janë nisur menjëherë në drejtim të vendngjarjes dhe janë vënë në ndjekje të makinës së vjedhur. Autori kur ka parë makinën e policisë, ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të tyre dhe për pasojë ka mbetur i plagosur një punonjës i policisë. Ky i fundit është transportuar në drejtim të spitalit të Traumës, Tiranë. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po heton për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

Policia ka rrethuar autorin, i cili është me armë në dorë. Në ndihme të policisë së Lezhës janë nisur grupe me forcat RENEA, helikopteri i policisë me forca të tjera të RENA-s. Autori mbahet i rrethuar nga Policia e Lezhës në Fushë Gjormë. Ndërkohë, punonjësi i Policisë është plagosur me plumb në kokë.

RENEA ka plagosur autorin, i cili po transportohet për në spital.

Aldi Lleshaj, 20 vjeç, banues në Kurbin është autori i plagosjes së efektivit të policisë Nikolin Gjergji dhe grabitjes së mjetit. Gjergji fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

