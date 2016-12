Djali i vogël i Victoria dhe David Beckham ka publikuar videoklipin e tij të parë me titull “If everyday was Christmas”.

Cruz Beckham, cili në këtë videoklip shfaqet së bashku me vëllezërit dhe motrën e tij. Të gjitha të ardhurat që do të fitohen nga kjo këngë do të shkojnë për organizatën “Make Some Noise” në ndihmë të të rinjve.

22 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)