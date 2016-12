Blushi: Kundërshtarët e integrimit janë në Parlament

Deputeti Ben Blushi deklaroi sot në Kuvend gjatë seancës së interpelancës që kishte kërkuar me kryeministrin Edi Rama se kundërshtarët e integrimit janë elita politike e Shqipërisë dhe sipas tij ata janë në Parlament. Sipas Blushit, Europa ka shpenzuar 10 mld euro për të zgjidhur këto çështje, por politika shqiptare ka punuar më pak seç duhet.

“Sot nuk ka më asnjë alibi dhe asnjë pretendim se ka qenë Europa ajo që s’na ka pranuar. Europa nuk paragjykon shqiptarët, por krimin, padrejtësinë, ekonominë dhe cilësinë e dobët të tregut të punës.

Europa ka shpenzuar 10 mld euro për të zgjidhur këto çështje, po ne kemi bërë më pak seç duhej. Ka ardhur koha ta themi të vërtetën siç është , kundërshtarët e integrimit janë në Shqipëri dhe ata janë politikanë, elitë politike dhe janë në këtë parlament.

Ne nuk do lejohemi të shkojmë në Europë si shqiptarë të korruptuar. Kjo qeveri dhe Rama personalisht kanë bërë shumë pak për të mos thene se problemet i ka shtuar. Kjo qeveri integrimin e ka parë si diplomaci dhe jo si çështje të brendshme për të përmbushur kriteret që në fakt nuk janë kritere por kushte që shqiptarët i kanë vënë politikës.

Ne besojmë se Rama me politikën e tij të tolerancës armiqësore po polarizon shoqërinë. Rama po zbaton reformën zgjedhore edhe është përgjegjës dhe kjo është arsyeja që e kemi thirrur në interpelancë. Nuk kam shpresë së ai do pranojë të vërtetat, megjithatë jam këtu për ta dëgjuar dhe për të thënë të vërtetat e mia dhe të lutëm zonja Leskaj mos më ndërpritet se sot do ti them të gjitha”, tha Blushi.

22 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)