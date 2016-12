Basha viziton efektivin e plagosur: Do presim lidhjet e krimit me politikën

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha vizitoi gjatë mesditës efektin e plagosur, duke i uruar njëkohësisht shërim të shpejtë. Gjithashtu, gjatë një deklarate të shkurtër për mediat, Basha tha se mbështet efektivët e policisë së shtetit në përballje me krimin.

“Konfirmoj mbështetjen time të plotë për çdo efektiv të policisë së shtetit në krye të detyrës në përballje me krimin. Efektivet e policisë së shtetit do të kenë mbështetjen time dhe të PD. Beteja me krimin është e rreptë e ashpër tani që krimi ka pushtet politik. Bashkë me efektivët e ndershëm dhe qytetarët e ndershëm ne do t’ia dalim të presim lidhjet e krimit me politikën dhe të mposhtim krimin me forcën e hekurt të ligjit”, tha ai.

22 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)