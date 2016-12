Dekriminalizimi, Basha: Rama tallej, por i treguam vendin Rroshit

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka deklaruar se nisma e demokratëve për nisjen e zbatimit të ligjit të dekriminalizimit ka arritur një sukses. Pas mbledhjes së grupit parlamentar demokrat, Basha theksoi se pavarësisht se Rama u përpoq ta vonojë dhe sabotojë ligjin, më në fund e mira do të triumgojë mbi të keqen.

“Procesi i dekriminalizimit po jep frytet e para. PD, opozita dhe unë jemi me kokën lart pasi beteja që ne bëmë për ndarjen e krimit nga politika, pavarësisht vështirësive të jashtëzakonshme, sot fillon të japë frytet e para në veçanti me një nga simbolet e kriminalizimit të shtetit që është Elvis Roshi. Ne e luftuam këtë betejë për Shqipërinë dhe shqiptarët, sepse besojmë që Shqipëria nuk ka të ardhme pa ndarjen e politikës nga krimi. Edi Rama bëri gjithçka me pushtetin e tij për të vonuar dhe sabotuar zbatimin e ligjit të dekriminalizimit, bëri gjithçka duke luftuar opozitën që luftonte kriminelët për të mbrojtur krimin në pushtet dhe pushtetin e kriminalizuar. E mbani mend si përqeshte dhe tallej me opozitën dhe dekriminalizimin me rastin e Elvis Rroshit. Sot nuk besoj se qesh sepse i kemi treguar vendin atij dhe Elvis Rroshit. Sot është një ditë për të besuar se e mira do ta mund të keqen. Zbatimi i ligjit të dekrimnalizimit është vetëm fillimi”, – tha ai.

Basha inkurajoi të gjithë institucionet që merren me zbatimin e dekriminalizimit dhe sipas tij sfida e radhës është reforma zgjedhore.

“Është fitore për shqiptarët, PD, SHBA, BE. Përpara kemi një sfidë tjetër të madhe, sfida e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Edi Rama ka dëshmuar përmes mungesës së vullnetit për të zbatuar ligjin e dekriminalizimit, mungesës së vullnetit për reformën zgjedhore dhe zgjedhjeve të Korçës për 2015, të Dibrës dhe Kolonjës, është armik i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme”, – përfundoi Basha.

